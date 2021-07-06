Начались поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-26, который во вторник, 6 июля, перестал выходить на связь. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, из административного центра и поселка Оссора вылетела поисково-спасательная группа. Также готовы присоединиться вертолет и медики.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Компания «Камчатские авиалинии» не подтверждает информацию о крушении. Сообщается, что видимость у Паланы, где пропал самолет, была нормальная, но сплошная низкая облачность.

На борту легкомоторного самолетом Ан-2, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находятся 26 человек, в том числе шесть членов экипажа. Пропавший самолет начал искать тихоокеанский флот.

