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Начались поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-26

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Начались поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-26, который во вторник, 6 июля, перестал выходить на связь. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, из административного центра и поселка Оссора вылетела поисково-спасательная группа. Также готовы присоединиться вертолет и медики.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Компания «Камчатские авиалинии» не подтверждает информацию о крушении. Сообщается, что видимость у Паланы, где пропал самолет, была нормальная, но сплошная низкая облачность.

На борту легкомоторного самолетом Ан-2, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находятся 26 человек, в том числе шесть членов экипажа. Пропавший самолет начал искать тихоокеанский флот.

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