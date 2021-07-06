На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-2

На Камчатке пропала связь с выполнявшим пассажирский рейс легкомоторным самолетом Ан-2, на борту которого находятся 26 человек, в том числе шесть членов экипажа. Об этом сообщает во вторник, 6 июля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Ан-2, вылетевший в поселок Палана, перестал выходить на связь, другие подробности не приводятся.

«Пропал со связи самолет Ан-2. Подробности выясняем», — отмечается в сообщении.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, на борту находятся 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок. «На поиски приводится в готовность вертолет и спасатели МЧС России, а также координационный центр поиска и спасения», — отметил собеседник.

25 июня пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение. Рухнувшее воздушное судно обнаружила вылетевшая на поиски группа на вертолете Ми-8. Экипаж остался жив, его приняли на борт и доставят в город Котлас.

19 июня в Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410, на борту которого находились спортсмены-парашютисты. В результате аварии погибло четыре человека. Всего на борту находились 17 парашютистов.

