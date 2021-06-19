Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области

В Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410, на борту которого находились спортсмены-парашютисты. В результате авиакатастрофы погибло четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

По данным агентства, всего на борту находились 17 парашютистов. Самолет взлетел с аэродрома Танай у села Журавлево в Промышленновском районе и завалился на левый борт.

Как отмечает РИА Новости, среди погибших — оба пилота. Источник сообщил агентству, что еще 15 человек в результате происшествия получили ранения.

10 июня в поселке Горный Свердловской области произошло ДТП. В результате погибли шесть человек, еще 15 были госпитализированы. Когда служебный автобус подъезжал к остановке, у него отказали тормоза. Автомобиль протаранил ворота предприятия ЗАТО Лесной и сбил находившихся на остановке. Водитель служебного автобуса, который попал в ДТП в Свердловской области, был трезв. За 31 год водительского стажа он всего три раза получал штрафы.