Россия
 
Последние новости
Стало известно о потере позиции Байдена из-за симпатий республиканцев к Путину
Россиян предостерегли от обмана в продуктовых магазинах
В чернобыльской зоне отчуждения откроются водные и велосипедные маршруты
Кардиолог развеяла миф о пользе алкоголя и назвала его допустимую дозу
Водителям перечислили способы пережить аномальную жару
Бывший муж Бузовой Тарасов отреагировал на скандальный эфир певицы с Губерниевым
Хованский рассказал о пребывании в СИЗО
Москвичам посоветовали перекрывать горячую воду на время отключения 
Врач предостерег россиян от неприятной и опасной ситуации за границей
Новости партнеров
Прослушать новость

Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области

Перейти в «Мою Ленту»
Л-410
Л-410
Фото: Wikipedia

В Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410, на борту которого находились спортсмены-парашютисты. В результате авиакатастрофы погибло четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

По данным агентства, всего на борту находились 17 парашютистов. Самолет взлетел с аэродрома Танай у села Журавлево в Промышленновском районе и завалился на левый борт.

Как отмечает РИА Новости, среди погибших — оба пилота. Источник сообщил агентству, что еще 15 человек в результате происшествия получили ранения.

10 июня в поселке Горный Свердловской области произошло ДТП. В результате погибли шесть человек, еще 15 были госпитализированы. Когда служебный автобус подъезжал к остановке, у него отказали тормоза. Автомобиль протаранил ворота предприятия ЗАТО Лесной и сбил находившихся на остановке. Водитель служебного автобуса, который попал в ДТП в Свердловской области, был трезв. За 31 год водительского стажа он всего три раза получал штрафы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
По погибшим в ДТП в Свердловской области объявили траур
Россиянка вылетела из окна такси при столкновении пяти машин
Появились подробности ДТП с шестью жертвами в Свердловской области