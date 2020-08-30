Названа причина крушения Су-27 в Крыму

Самолет Су-27 потерпел крушение во время планового полета в Крыму 25 марта из-за взрыва двигателя ракеты. Такую причину назвал начальник Службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов, передает «Интерфакс».

По его словам, выводы комиссии однозначны. Расследователи нашли на поднятых со дня Черного моря элементах самолета фрагменты пороховых газов. Экспертиза показала, что налет от газов принадлежит двигателю ракеты — ее выпустил летчик в соответствии с заданием.

Известно, что летчик, которого до сих пор не могут найти, больше 40 секунд пытался спасти самолет.

Истребитель Су-27 в марте 2018 года выполнял плановый полет, после чего пропал в 50 километрах от Феодосии на юго-востоке Крыма. Самолет упал в море, летчик успел катапультироваться, однако найти его не удалось.