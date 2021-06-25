Пропавший в Архангельской области самолет потерпел крушение

Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Рухнувшее воздушное судно обнаружила вылетевшая на поиски группа на вертолете Ми-8. Экипаж остался жив, его приняли на борт и доставят в город Котлас.

В легкомоторном самолете находилось два человека, пилот и летчик-наблюдатель, их состояние уточняется. Причины крушения пока неизвестны.

Воздушное судно перестало выходить на связь Верхнетоемском районе Архангельской области. Оно производило авиапатрулирование по мониторингу лесных пожаров. Связь пропала около 20:30, в 21:05 на поиски на вертолете вылетели спасатели.