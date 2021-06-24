Опубликовано фото с места крушения вертолета в Ленинградской области

В сети появилось первое фото с места крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области. Его опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что воздушное судно после падения загорелось, корпус превратился в груду обломков.

Как сообщает ТАСС, вертолет Росгвардии выполнял учебно-тренировочный полет без вооружения. Власти Ленинградской области подтвердили информацию о крушении, среди населения пострадавших и погибших нет.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что в 20:30 поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, деревня Корпикюля. Погибли три человека.