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Опубликовано фото с места крушения вертолета в Ленинградской области

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Фото: «112»

В сети появилось первое фото с места крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области. Его опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что воздушное судно после падения загорелось, корпус превратился в груду обломков.

Как сообщает ТАСС, вертолет Росгвардии выполнял учебно-тренировочный полет без вооружения. Власти Ленинградской области подтвердили информацию о крушении, среди населения пострадавших и погибших нет.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что в 20:30 поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, деревня Корпикюля. Погибли три человека.

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