Опубликовано фото с места крушения самолета в Кемеровской области

В Сети появилось первое фото с места крушения самолета в Кемеровской области. Его опубликовал Telegram-канал «112».

На снимке видно, что воздушное судно буквально превратилось в груду искореженного металла, вокруг него по полю разбросаны обломки корпуса. На место происшествия прибыли скорая помощь и спасатели. По данным издания, самолет при взлете начал разворачиваться и задел крылом землю.

Кроме того, РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб уточняет, что в результате авиакатастрофы погибли семь человек. Еще 13 получили ранения.

О крушении L-410 стало известно утром 19 июня. Борт упал после взлета с аэродрома Танай неподалеку от села Журавлево в Кемеровской области.