Пропавший пассажир разбившегося под Архангельском вертолета оказался депутатом

Пропавшим пассажиром вертолета Robinson, который разбился под Архангельском 17 мая, оказался член Собрания депутатов Калининского района Тверской области Александр Бойков, сообщает РИА ФАН.

Поиски мужчины продолжаются, водолазы осматривают акваторию Белого моря.

По данным «Комсомольской правды», 38-летний россиянин был хорошо известен в Твери, о нем писали в региональных изданиях. Бойков занимался бизнесом, в районное собрание пошел как самовыдвиженец. В свободное время играл в хоккей и охотился. В Архангельскую область он и другие пассажиры прилетели на охоту.

Частный вертолет упал в воду в районе острова Мудьюг и остался на плаву. При крушении погиб пилот, один человек пропал, еще двое выжили, но получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть человека»).