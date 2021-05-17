Под Архангельском разбился вертолет

В Архангельской области разбился вертолет. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК.

Авария произошла в районе острова Мудьюг. В результате ЧП один человек погиб, один пропал без вести, еще двое получили травмы. Выяснилось, что вертолет Robinson вылетел из аэропорта Васьково.

Позднее в региональном МЧС рассказали агентству РИА Новости, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, решается вопрос о вылете на место санитарной авиации. Утверждается, что вертолет упал на воду и остается на плаву. К ликвидации последствий привлечено 24 человека и шесть единиц техники.

14 мая экстренные службы сообщили о пропаже воздушного судна в районе Красноярского края, при этом в данном районе никакие полеты не планировались.

8 мая на Камчатке пропал вертолет Ми-8. Позже выяснилось, что вертолет разбился в районе лесного массива у поселка Чапаевка.