Россия
 
Последние новости
Греция открыла границы для туристов без ограничений
На Медведчука надели электронный браслет
Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью Tesla
Россиянам рассказали об опасности покупки построенных до 1998 года дач
Мировой бизнес задумал массовый переезд
Число пострадавших после стрельбы в казанской школе снова выросло
Американский «убийца» российских С-400 побил рекорд дальности
«Не знавшую» о запрете на секс с учениками учительницу посадили в тюрьму
Ургант ответил на угрозу Жириновского закрыть его шоу
Новости партнеров

Воздушное судно пропало в Красноярском крае

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Экстренные службы сообщили о пропаже воздушного судна в районе Красноярского края. Об этом стало известно РИА Новости.

Единая дежурно-диспетчерская служба подтвердила, что в настоящее время в районе ЧП работает поисково-спасательный вертолет. По предварительным данным, спасатели обнаружили в районе поиска очаг задымления от лесного пожара.

«В Минусинском районе зарегистрировано срабатывание аварийного маяка на неустановленном воздушном судне», — рассказал агентству собеседник. С какого именно воздушного судна поступил сигнал, неизвестно.

По словам собеседника ТАСС, в данном районе не должны были работать воздушные суда.

Ранее 8 мая на Камчатке пропал вертолет Ми-8. Позже выяснилось, что вертолет разбился в районе лесного массива у поселка Чапаевка.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Аварийную посадку самолета со сломанным шасси сняли на видео из салона
В небе над США столкнулись два самолета
Дверь пассажирского самолета отвалилась во время взлета и напугала туристов