Воздушное судно пропало в Красноярском крае

Экстренные службы сообщили о пропаже воздушного судна в районе Красноярского края. Об этом стало известно РИА Новости.

Единая дежурно-диспетчерская служба подтвердила, что в настоящее время в районе ЧП работает поисково-спасательный вертолет. По предварительным данным, спасатели обнаружили в районе поиска очаг задымления от лесного пожара.

«В Минусинском районе зарегистрировано срабатывание аварийного маяка на неустановленном воздушном судне», — рассказал агентству собеседник. С какого именно воздушного судна поступил сигнал, неизвестно.

По словам собеседника ТАСС, в данном районе не должны были работать воздушные суда.

Ранее 8 мая на Камчатке пропал вертолет Ми-8. Позже выяснилось, что вертолет разбился в районе лесного массива у поселка Чапаевка.

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