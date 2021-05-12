Дверь пассажирского самолета отвалилась во время взлета и напугала туристов

Дверь аварийного выхода в самолете американской авиакомпании Boutique Airlines оторвалась во время взлета. Об этом сообщает издание The Independent.

Инцидент произошел в аэропорту города Миннеаполис, когда небольшой восьмиместный летательный аппарат выруливал на взлетно-посадочную полосу.

«Я услышал громкий хлопок, и дверь просто отлетела, послышался и шум, ветер. Я даже не видел, как мою сумку доставали», — рассказал о происшествии пассажир рейса Том Йон (Tom Yon), чей чемодан выпал из воздушного судна вместе с дверью.

Также он отметил, что самолет взлетал со скоростью 160 километров в час. «Если бы в нем сидел человек с ребенком на коленях, я не знаю, что бы произошло», — добавил он.

По сообщением комиссии аэропорта, полет был прерван, а дверь убрана со взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в марте самолет, летевший в Лос-Анджелес, сменил курс из-за пассажира, который пытался открыть дверь в полете. Один из туристов предпринял попытку открыть аварийную дверь, после чего воздушное судно в совершило посадку в ближайшем аэропорту. Лайнер продолжил полет, прибыв в пункт назначения с задержкой.