Пассажир устроил стриптиз в самолете и был арестован

Пассажир устроил стриптиз в самолете авиакомпании Air Asia, выполняющем рейс из Бангалор в Дели, и был арестован. Об этом сообщает Sputnik.

По словам представителей летной службы, мужчине удалось полностью раздеться догола прежде, чем кто-либо смог его остановить. Бортпроводник сделал замечание путешественнику, после чего тот оделся обратно. Однако, когда самолет приземлился в Дели, пассажир снова предпринял попытку снять с себя одежду.

«Мужчина был передан сотрудникам службы безопасности. Мы пытаемся связаться с его семьей, чтобы узнать о его психическом здоровье», — сказал офицер и добавил, что за такое поведение могут внести пассажира в черный список авиакомпании.

Ранее в марте россиянин оголился после неудачной попытки ворваться в кабину пилотов. Также известно, что дебошир открывал аварийный выход, не реагируя на замечания бортпроводников. На мужчину заведено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК России («Хулиганство»).