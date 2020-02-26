Пассажир самолета снял штаны на глазах у попутчиков и стал посмешищем в сети

Пользователи сети посмеялись над пассажиром, снявшим штаны в салоне самолета на глазах у своих попутчиков. Его снимок появился в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки путешественников.

На черно-белой фотографии, снятой очевидцем, неизвестный мужчина стоит спиной к проходу в трусах бренда Hugo Boss, наклонившись вперед и держась за штанины. «Может, мы все же договоримся не снимать одежду, пока мы находимся в общественном транспорте?» — иронично подписали пост администраторы аккаунта.

Комментаторы бросились осуждать анонимного пассажира и потешаться над ним. «Люди постоянно поступают как придурки», «Я заметил, что миллениалы и представители поколения Z никогда не появляются на этой странице. Здесь только фотографии людей из поколения, которое вечно говорило нам, что мы что-то делаем не так», «Этот парень действительно ведет себя как босс!», «Погодите-ка, а что, можно было показывать стриптиз в самолете? Черт», — писали пользователи.

Ранее в феврале поза босоногой пассажирки бизнес-класса насмешила ее попутчиков и вызвала недоумение среди пользователей сети. В ролике неизвестная туристка в самолете лежит поперек двух кресел, задрав ноги вверх и раздвинув их. Стопами она уперлась в закрытые шторки иллюминаторов.

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