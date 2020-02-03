Раздвинутые ноги пассажирки бизнес-класса вызвали споры в сети

passengershaming / Instagram

Поза босоногой пассажирки самолета насмешила ее попутчиков и вызвала недоумение среди пользователей сети. Видеозапись происходящего на борту опубликовал Instagram-аккаунт @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки путешественников.

В ролике неизвестная пассажирка бизнес-класса лежит поперек двух кресел, задрав ноги вверх и раздвинув их. Стопами она уперлась в закрытые шторки иллюминаторов. На следующем кадре видно, как ее попутчик смеется над увиденным.

Поведение анонимной туристки вызвало споры среди пользователей сети. «Она заплатила за это кресло и может делать в нем все что угодно, если это не причиняет вред другим пассажирам. Возможно, она просто устала», — написала одна девушка. «Совершенно верно. Мне кажется, в этой ситуации она героиня», — согласился с ней другой комментатор.

Однако большинство посчитало позу путешественницы неприемлемой. «Покупка билета не дает возможности облокачивать голые ноги на стену. Это невоспитанно и противно», — отметила пользовательница. «Никто не хочет это видеть. Что не так с людьми? Как насчет уважения к окружающим?» — возмутился еще один читатель.

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