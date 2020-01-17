Стюардесса раскрыла способ мести хамоватым пассажирам самолета

Стюардесса и создательница Instagram-аккаунта @passengershaming, в котором высмеиваются странные выходки путешественников, раскрыла способ мести хамоватым пассажирам. Своим секретом она поделилась с Daily Express.

По словам Шон Кэтлин (Shawn Kathleen), если турист общается грубо и ведет себя агрессивно в самолете, она портит его напиток.

«Я беру чашку и кладу туда очень много льда, а затем наливаю всего две столовых ложки сока или газировки», — уточнила Кэтлин, пояснив, что эта тактика безвредна, но всегда вызывает раздражение.

Бортпроводница добавила, что дала коктейлю название «Специально для мудаков», однако отметила, что никогда не делает с напитками ничего омерзительного. «Например, я бы ни за что не плюнула пассажиру в стакан», — заключила сотрудница авиакомпании.

В апреле 2019 года бывшая стюардесса рассказала о способе проучить уединившихся в туалете пассажиров. По ее словам, экипаж всегда понимает, чем занимаются два человека в уборной из-за «трясущейся двери», однако обычно никак не реагирует на это. Но однажды ее коллеги проучили занимавшихся сексом в туалете туристов, встретив их аплодисментами.

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