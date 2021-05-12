Пассажир самолета высморкался на борту и был оштрафован на 800 тысяч рублей

Пассажир самолета был оштрафован на 10,5 тысячи долларов (около 800 тысяч рублей) за то что во время полета закашлял и высморкался в плед. Об этом пишет Independent.

Инцидент произошел в декабре на рейсе из Форт-Лодердейла в Калифорнию (США), однако известно о нем стало только сейчас. Во время перелета пассажир самолета, чья личность не раскрывается, игнорировал просьбы бортпроводников надеть защитную маску.

Мужчина был замечен кашляющим и высмаркивающимся в плед, который выдается всем путешественникам на борту. В результате авиакомпания подала жалобу в федеральное управление гражданской авиации, обвинив американца в нарушении правил безопасности во время полета.

Отмечается, что в этом году управление ввело принцип «абсолютной нетерпимости» к нарушителям общественного порядка — за несоблюдение требований авиакомпаний путешественники сразу получают штрафы, предупреждения больше не выносятся.

Так, за 2021 год американские перевозчики подали более 1300 жалоб за нарушение масочного режима.

Ранее в апреле пассажир устроил стриптиз в самолете и был арестован. Сообщалось, что мужчине удалось полностью раздеться догола прежде, чем кто-либо смог его остановить. Бортпроводник сделал замечание путешественнику, после чего тот оделся обратно.