Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке

На Камчатке пропал вертолет Ми-8. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, воздушное судно не выходит на связь уже два часа.

«Вертолет Ми-8, зарегистрированный на частное лицо, совершал полет в районе одной из сопок», — говорится в сообщении. Уточняется, что в назначенное время на связь он не вышел.

На борту вертолета находятся два человека. Как сообщают источники ТАСС, в настоящий момент организованы поиски по маршруту, который проходил в районе сопок.

В январе вертолет Ми-8 врезался в здание аэропорта в российском поселке Богучаны, расположенном в Красноярском крае. Летательный аппарат зацепил лопастями здание авиагавани при подготовке к взлету.