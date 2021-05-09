Спасатели обнаружили разбившийся на Камчатке вертолет

Спасатели обнаружили обгоревшие остатки пропавшего 8 мая на Камчатке вертолета Ми-2. Об этом агентству ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

Вертолет разбился в районе лесного массива у поселка Чапаевка. Информации о судьбе пассажира и экипажа пока нет.

Вечером 8 мая в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что вертолет МИ-2, совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на его борту находились два человека и 200 килограмм груза.

В поисковой операции были задействованы три вертолета. Было обследовано более 280 квадратных километров наземной территории.