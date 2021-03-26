Раскрыты подробности об экипаже разбившегося под Калининградом вертолета

Раскрыты подробности об экипаже вертолета Ка-32 МЧС России, разбившегося под Калининградом. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, экипаж имел тысячи часов налета.

Помимо этого, экипаж Ка-32 имел опыт участия в спасательных операциях и тушении пожаров.

«Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России они неоднократно привлекались к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров», — уточнили в пресс-службе.

Ка-32 вылетел в четверг, 25 марта, из аэропорта Храброво для выполнения планового учебного полета. Он шел на небольшой высоте, в пяти километрах от города Полесска связь прервалась.

Позже выяснилось, что вертолет упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области. На борту находилось три человека. Двоих человек — командира воздушного судна и второго пилота — спасли, они госпитализированы. Один человек (бортмеханик) погиб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.