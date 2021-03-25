В МЧС подтвердили гибель человека при крушении вертолета под Калининградом

Один человек погиб при крушении вертолета Ка-32 МЧС России в Калининградской области. Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России организована проверка. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Кристина Лобанова.

По данным МЧС, на борту находилось четыре человека: одного человека спасли, один погиб, поиски еще двоих продолжаются.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил ТАСС источник в авиационных службах, к крушению могли привести ошибка пилотов и техническая неисправность. Все версии проверяются.

25 марта вертолет МЧС России Ка-32 упал в Калининградской области в акваторию Куршского залива во время учебного полета. Сообщалось, что один человек погиб, еще двух человек спасли