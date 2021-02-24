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Вертолет с пассажирами совершил вынужденную посадку в тундре

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Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в тундре, на севере Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасания Виктора Дрегера.

По словам собеседника агентства, на борту авиакомпании «Норильскавиа» находились три члена экипажа и 16 пассажиров.

Сейчас транспортная прокуратура занимается выяснением обстоятельств случившегося. «Вылетели из Дудинки, и через 28 километров экипаж решил посадить борт из-за возникшей технической неисправности. Посадка прошла успешно, пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются», — сказала РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Она также отметила, что аварийно-спасательный борт вылетел за совершившими вынужденную посадку в районе озера Дуроной.

Ранее частный вертолет совершил жесткую посадку в Воронежской области. Тогда сообщалось о двух пострадавших.

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