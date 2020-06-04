Вертолет Ми-8 экстренно сел на трассу в Подмосковье

Военный вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на трассе в подмосковной Гжели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала техническая неисправность. В результате происшествия никто не пострадал, вертолет не получил повреждений.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе взлетно-посадочной полосы аэропорта Угольные Копи в Анадырском районе Чукотки. Катастрофа произошла утром 26 мая. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет после ремонта и упал с высоты в 20 метров. Минобороны официально подтвердило гибель всего экипажа из четырех человек. Причиной аварии называется техническая неисправность.

После происшествия в Чукотке вылеты Ми-8 прекратили на одни сутки — до выяснения причин крушения машины. Отмечалось, что катастрофа в аэропорту была вторым за семь дней ЧП с участием Ми-8.

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