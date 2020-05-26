Появилось видео с моментом крушения военного вертолета Ми-8 в аэропорту Чукотки

Момент крушения военного вертолета Ми-8 в районе взлетно-посадочной полосы аэропорта Угольные Копи в Анадырском районе Чукотки попал на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, как боевая машина поднимается в воздух и почти сразу начинает падать. Через несколько мгновений вертолет ударяется о землю и загорается.

Катастрофа произошла утром 26 мая. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет после ремонта и упал с высоты в 20 метров. Минобороны официально подтвердило гибель всего экипажа из четырех человек. Причиной аварии называется техническая неисправность.

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