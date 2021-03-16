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Российский парашютист зацепился за вертолет и попал на видео

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Вертолет с прицепившимся к нему парашютистом приземлился на военном аэродроме Черемушки в Чите. Снятое очевидцами видео опубликовало ИА «Чита.Ру».

На кадрах видно, как воздушный транспорт снижается, рядом с ним развевается полотно. Когда вертолет приблизился к земле, к нему подбежал человек.

По информации агентства, утром 16 марта парашютисты выполняли прыжки в районе аэродрома, и один из них зацепился парашютом за хвост вертолета. Некоторое время человек летел за транспортным средством под углом на полной скорости. Потом пилот сбавил скорость, сделал круг над городом и пошел на посадку.

«Мы смотрели, как человек летит по кругу и боялись за него — вдруг отцепится и купол не наполнится, ну или запасной не успеет открыться», — рассказал журналистам автор ролика.

О состоянии парашютиста не сообщается.

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