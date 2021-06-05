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На Волге затонул буксировавший другое судно теплоход

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В Самаре при буксировке другого судна затонул речной теплоход, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Происшествие произошло утром 5 июня. Теплоход «Барракуда» буксировал по Волге земснаряд, но начал тонуть в районе острова Поджабный близ города.

Сообщается, что обошлось без пострадавших, находившихся на борту теплохода эвакуировали. Акваторию в месте крушения обследуют спасатели. На движение судов происшествие не повлияло.

63.RU сообщает, что из затонувшего теплохода в воду вылилось большое количество топлива, жители и отдыхающие ощущают резкий запах солярки.

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