Россия
 
Последние новости
Умер Борис Грачевский
Госдеп напомнил о санкциях за участие в строительстве «Северного потока-2»
Захарова заявила о необходимости моментальной реакции на блокировку в соцсетях
Российский боксер Ковалев провалил допинг-тест
Пентагон внес Xiaomi в черный список китайских компаний
Бывший депутат Рады призвал игнорировать запреты русского языка
Модель поделилась секретом быстрого похудения без диеты и спорта
Стало известно о сроках окончания строительства «Северного потока-2»
Twitter объяснил блокировку аккаунта «Cпутника V»
Новости партнеров
Прослушать новость

Теплоход сел на мель в Астраханской области

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: МЧС России по Астраханской области

Теплоход «Композитор Гасанов», следовавший из России в Иран, сел на мель в Астраханской области. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Сообщение о произошедшем спасатели получили в 21:35 по местному времени (20:35 по московскому). Судно село на мель в северной части Каспийского моря, на 156-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Всего на теплоходе находились 16 человек экипажа. Пострадавших в результате произошедшего нет, повреждений корпуса также не обнаружено. Движение других судов не приостанавливалось.

В 2019 году на мель в Рыбинском водохранилище сел пассажирский речной теплоход Viking Helgi с 300 иностранными туристами на борту. Причиной произошедшего мог стать отказ электрической рулевой машины судна.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Теплоход сел на мель на Беломорканале
На Волге теплоход «Илья Муромец» со 130 пассажирами специально сел на мель
Российский теплоход с 300 иностранцами на борту сел на мель