Теплоход сел на мель в Астраханской области

Теплоход «Композитор Гасанов», следовавший из России в Иран, сел на мель в Астраханской области. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Сообщение о произошедшем спасатели получили в 21:35 по местному времени (20:35 по московскому). Судно село на мель в северной части Каспийского моря, на 156-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Всего на теплоходе находились 16 человек экипажа. Пострадавших в результате произошедшего нет, повреждений корпуса также не обнаружено. Движение других судов не приостанавливалось.

В 2019 году на мель в Рыбинском водохранилище сел пассажирский речной теплоход Viking Helgi с 300 иностранными туристами на борту. Причиной произошедшего мог стать отказ электрической рулевой машины судна.