Российский теплоход с 300 иностранцами на борту сел на мель

Пассажирский речной теплоход Viking Helgi с туристами на борту сел на мель в Рыбинском водохранилище. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает «Интерфакс».

На борту четырехпалубного теплохода, совершавшего двухнедельные рейсы с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга, в момент аварии находились 300 иностранных туристов и 100 членов экипажа. Сообщается, что причиной произошедшего мог стать отказ электрической рулевой машины судна. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее, в июне, сообщалось, что теплоход Bahama Mama, рассчитанный на тысячу пассажиров, едва не столкнулся с небольшим паромом Kontiki недалеко от Ибицы. На видео, опубликованном очевидцами с парома, лайнер вплотную приближается к маленькому судну. Пассажиры парома кричат и паникуют, а одна из туристок прыгает в воду.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!