В Ленинградской области упал военный вертолет

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает ТАСС.

«В 20:30 поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, деревня Корпикюля», — сообщил источник в экстреннх службах.

По информации агентства, при крушении погибли три человека. Также уточняется, что разбившийся самолет принадлежал Росгвардии и совершал тренировочный полет. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия.

19 июня в Кемеровской области произошло падение самолета L-410. Он упал после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево. В это время на его борту находились 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать отказ одного из двигателей.