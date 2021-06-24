Россия
 
Последние новости
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения между странами
Беременная Алеся Кафельникова снялась обнаженной и восхитила фанатов
Опубликовано фото с места крушения вертолета в Ленинградской области
Противника главы Палестины избили до смерти силовики
Участник банды Цапков скрыл от родственников убитых активы на миллиарды рублей
ФСБ опубликовала видео инцидента с британским эсминцем
Российские боксеры предложили научить футболистов сборной любить родину
В Аргентине подтвердили безопасность «Спутника V»
Получившего по ошибке 95 миллионов рублей россиянина посадили на шесть лет
Новости партнеров
Прослушать новость

В Ленинградской области упал военный вертолет

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает ТАСС.

«В 20:30 поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, деревня Корпикюля», — сообщил источник в экстреннх службах.

По информации агентства, при крушении погибли три человека. Также уточняется, что разбившийся самолет принадлежал Росгвардии и совершал тренировочный полет. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия.

19 июня в Кемеровской области произошло падение самолета L-410. Он упал после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево. В это время на его борту находились 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать отказ одного из двигателей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шесть человек погибли при крушении военного вертолета на Филиппинах
Раскрыто состояние пострадавших при крушении самолета в Кемеровской области
Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области
Под Архангельском разбился вертолет