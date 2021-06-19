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Раскрыто состояние пострадавших при крушении самолета в Кемеровской области

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Пять человек, пострадавших в результате крушения самолета L-410 в Кемеровской области, находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Информацию о них раскрыли РИА Новости в МЧС.

По данным ведомства, состояние еще восьми пострадавших в настоящее время оценивается как средней тяжести, двоих — как легкой.

Ранее сообщалось, что число погибших при крушении выросло до девяти человек. До этого было известно о четырех жертвах авиакатастрофы.

Крушение L-410 произошло утром 19 июня. Самолет упал после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево. В это время на его борту находились 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать отказ одного из двигателей.

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