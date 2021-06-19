Названа причина крушения самолета в Кемеровской области

Причиной крушения самолета L-410 в Кемеровской области стал отказ одного из двигателей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, передает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что при заходе на посадку самолет столкнулся с лесным массивом.

О крушении самолета L-410 стало известно утром 19 июня. Борт упал после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево.

Сразу после происшествия сообщалось о гибели четырех человек, позднее число погибших увеличилось до девяти. Всего на момент катастрофы на борту было 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа.