Россия
 
Последние новости
НАСА вновь захотело полетать на российском «Союзе»
Гинцбург раскрыл противопоказания для вакцинации от коронавируса
Боец UFC захотел побить Петра Яна в России
Появились подробности гибели пропавшей в России студентки из США
Эксперт объяснил невозможность России отказаться от доллара
Назван новый президент Ирана
Захарова назвала власти Украины мазохистами из-за создания «Крымской платформы»
Названа причина крушения самолета в Кемеровской области
Российский иммунолог оценил риски непривитых умереть от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Появились подробности крушения самолета в Кемеровской области

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пилоты самолета L-410, потерпевшего крушение в Кемеровской области, потеряли высоту на развороте, садились на неровную площадку и столкнулись с землей. Подробности происшествия раскрыл директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на борту находились спортсмены из команд России и Кемеровской области, а также начинающие спортсмены.

Барабаш добавил, что пилоты были опытными и имели большой налет, один из них практически был на пенсии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Крушение произошло утром 19 июня. Борт упал после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево. В самолете было 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. Погибли девять из них. Причиной произошедшего стал отказ одного из двигателей. Как сообщили в прокуратуре, при заходе на посадку самолет столкнулся с лесным массивом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Опубликовано фото с места крушения самолета в Кемеровской области
Число погибших при крушении самолета в Кемеровской области выросло до девяти
Названа причина крушения самолета в Кемеровской области