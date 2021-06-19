Появились подробности крушения самолета в Кемеровской области

Пилоты самолета L-410, потерпевшего крушение в Кемеровской области, потеряли высоту на развороте, садились на неровную площадку и столкнулись с землей. Подробности происшествия раскрыл директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на борту находились спортсмены из команд России и Кемеровской области, а также начинающие спортсмены.

Барабаш добавил, что пилоты были опытными и имели большой налет, один из них практически был на пенсии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Крушение произошло утром 19 июня. Борт упал после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево. В самолете было 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. Погибли девять из них. Причиной произошедшего стал отказ одного из двигателей. Как сообщили в прокуратуре, при заходе на посадку самолет столкнулся с лесным массивом.