Шесть человек погибли при крушении военного вертолета на Филиппинах

Вертолет Вооруженных сил Филиппин S-70i Black Hawk разбился во время тренировочного полета в ночь на четверг, 24 июня, к северу от Манилы. Об этом сообщает CNN Philippines со ссылкой на ВВС Филиппин. Три члена экипажа и еще трое находившихся на борту военнослужащих погибли

Вертолет потерпел крушение во время ночного тренировочного полета в нескольких милях от авиабазы в городе Капас в провинции Тарлак. Поиски вертолета начались после того, как он не вернулся на базу.

«К настоящему времени на месте катастрофы не обнаружен в живых никто из шести находившихся на борту человек. Личности членов экипажа будут обнародованы, как только члены их семей будут должным образом уведомлены. Мы скорбим о потере», — заявили в ВВС Филиппин.

Причина крушения и местонахождение обломков пока неизвестны. Поисковые операции на данный момент продолжаются.

19 июня самолет L-410 упал после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево Кемеровской области. В это время на его борту находились 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. Четыре человека погибли.