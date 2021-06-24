Мир
 
Последние новости
Власти Москвы раскрыли условия отстранения от работы непривитых сотрудников
Россияне нашли альтернативу квартирам в Сочи
Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России 
Бывший президент Ирана Ахмандинежад предрек крах США
Власти Москвы разъяснили условия вакцинации при высоком уровне антител
Записка обиженной на мать дочки развеселила пользователей сети
BBC Британии опубликовало видео с борта нарушившего границу России эсминца
Раскрыта причина аномальной жары в России
Россиянин арендовал машину ради поездки по Абхазии и разочаровался
Новости партнеров
Прослушать новость

Шесть человек погибли при крушении военного вертолета на Филиппинах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Edgard Garrido / Reuters

Вертолет Вооруженных сил Филиппин S-70i Black Hawk разбился во время тренировочного полета в ночь на четверг, 24 июня, к северу от Манилы. Об этом сообщает CNN Philippines со ссылкой на ВВС Филиппин. Три члена экипажа и еще трое находившихся на борту военнослужащих погибли

Вертолет потерпел крушение во время ночного тренировочного полета в нескольких милях от авиабазы в городе Капас в провинции Тарлак. Поиски вертолета начались после того, как он не вернулся на базу.

«К настоящему времени на месте катастрофы не обнаружен в живых никто из шести находившихся на борту человек. Личности членов экипажа будут обнародованы, как только члены их семей будут должным образом уведомлены. Мы скорбим о потере», — заявили в ВВС Филиппин.

Причина крушения и местонахождение обломков пока неизвестны. Поисковые операции на данный момент продолжаются.

19 июня самолет L-410 упал после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево Кемеровской области. В это время на его борту находились 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. Четыре человека погибли.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
No survivors found after PH military's new Black Hawk chopper encountered mishap
Адвокат семей жертв катастрофы Ту-154 под Сочи объяснил иск в ЕСПЧ
Появились кадры смертельного крушения фуникулера в Италии
В Болгарии связали крушение истребителя в Черном море с учениями НАТО