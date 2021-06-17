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Появились кадры смертельного крушения фуникулера в Италии

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В сети появились кадры смертельного крушения фуникулера в Италии, которое произошло 23 мая: видео опубликовал телеканал Tg3 в своем Twitter.

Кабина с людьми почти доехала до платформы, но внезапно остановилась и на большой скорости поехала в другую сторону. Вскоре оборвались трос и другие крепления, и кабина упала. Инцидент произошел на максимальной высоте.

Крушение произошло недалеко от озера Лаго-Маджоре на горе Моттароне. Кабина фуникулера рухнула с 20-метровой высоты. В результате погибли 14 человек, в том числе двое детей.

По словам мэра Стрезы Марчеллы Северино, кабина несколько раз перевернулась на крутых склонах, прежде чем врезалась в деревья. Градоначальник добавила, что в последние годы были проведены важные работы по техническому обслуживанию канатной дороги, включая замену кабелей.

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