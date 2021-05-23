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В Италии при падении кабины фуникулера погибли восемь человек

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Фото: Алессандро Рота / РИА Новости

Восемь человек погибли и еще двое получили серьезные травмы в результате падения кабины фуникулера в итальянской области Пьемонт. Об инциденте РИА Новости рассказал представитель горноспасательной и спелеологической службы северной области Пьемонт.

По словам собеседника агентства, потерпевшие — дети. «В кабине находились десять человек, подтверждаю, что восемь из них погибли. Два ребенка в тяжелом состоянии доставлены в больницу Турина», — заявил он, отметив, что сотрудники экстренных служб закончили работы на месте крушения и переходят к процедуре опознания погибших.

Крушение произошло на канатной дороге, располагающейся между населенным пунктом Стреза и горой Монтероне, достигающей в высоту около полторы тысячи метров. В момент падения от конечной точки маршрута кабину отделяло около 300 метров, инцидент произошел на максимальной высоте.

Известно, что во время локдауна фуникулер не работал. Его запустили вновь месяц назад.

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