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Число погибших при крушении фуникулера в Италии выросло до 12

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Фото: Ciro De Luca / Reuters

При крушении кабины фуникулера в Италии погибли по меньшей мере 12 человек, пишет агентство ANSA со ссылкой на находящихся на месте инцидента спасателей.

По данным издания, двоим выжившим детям, о которых сообщалось ранее, 9 и 5 лет.

Тем временем Il Messaggero указывает, что в кабине фуникулера в момент падения находились 15 человек. Детали инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что при падении фуникулера в итальянской области Пьемонт погибли восемь человек, еще двое получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Уточнялось, что речь идет о двоих детях.

Крушение произошло на канатной дороге, располагающейся между населенным пунктом Стреза и горой Монтероне, достигающей в высоту около полутора тысяч метров. Отмечалось, что в момент падения от конечной точки маршрута кабину отделяло около 300 метров, инцидент произошел на максимальной высоте. Кабина приземлилась в труднодоступной лесистой местности, что осложнило работу спасателям.

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