Умер получивший травмы при падении фуникулера в Альпах ребенок

В Италии умер один из двух детей, получивших травмы при падении фуникулера в итальянских Альпах. Таким образом, общее число погибших в крушении достигло 14 человек, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что двое детей 9 и 5 лет были доставлены вертолетом в детскую больницу в Турине. Впоследствии старший ребенок скончался после двух остановок сердца. Второй ребенок пока находится в больнице в тяжелом состоянии: в результате аварии он получил множественные переломы. По словам директора госпиталя Джованни ла Валле, у больницы не было никаких личных данных детей, также не было зафиксировано никаких обращений от их родственников. Это может говорить о том, что родственники детей также находились в фуникулере.

Крушение произошло 23 мая на канатной дороге, располагающейся между населенным пунктом Стреза и горой Монтероне. В результате обрыва каната примерно с 20-метровой высоты рухнула одна кабина. В ней находились по крайней мере 15 человек, включая иностранных граждан. По словам мэра Стрезы Марчеллы Северино, кабина несколько раз перевернулась на крутых склонах, прежде чем врезалась в деревья. Она также добавила, что в последние годы были проведены важные работы по техническому обслуживанию канатной дороги, включая замену кабелей.