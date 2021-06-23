Адвокат семей жертв катастрофы Ту-154 под Сочи объяснил иск в ЕСПЧ

Адвокат родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны, произошедшей под Сочи в 2016 году, Игорь Трунов пояснил, почему семьи погибших решили подать иск в Европейский суд по правам человека. Юрист в интервью «Ленте.ру» назвал это дело «беспрецедентным».

По его словам, потерпевшие настроены оптимистично в отношении решения ЕСПЧ.

«Мы рассчитываем, что нашу жалобу удовлетворят и признают, что Российская Федерация нарушила 2 статью Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод "Право на жизнь" и 13 статью "Право на эффективное средство правовой защиты". Тут мы имеем в виду, что дело, по нашему мнению, необоснованно прекратили, необоснованно засекретили и в результате не нашли того, кто виновен в гибели нашего доблестного ансамбля. А у нас есть версия того, кто виновен. Мы направляли соответствующее заявление отдельно, мы обжаловали эти постановления в суде, но нам везде отказали, как отказали в возмещении морального вреда, возмещении страховых выплат», — отметил юрист.

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Трунов назвал это дело «беспрецедентным даже по отношению к российской судебной системе». Адвокат пояснил, что в результате расследования не были найдены виновники произошедшего, а семьи погибших не получили никакого возмещения морального вреда, что как минимум не типично для такого рода процессов.

«Тут достаточно странная конструкция. Наверное впервые такая ситуация. Потому что, как правило, возмещают вред, связанный с гибелью человека в авиакатастрофе, хоть российская судебная система и апеллирует небольшими выплатами, то есть жизнь человека не высоко оценивает. Здесь же впервые в истории судебных тяжб в части возмещения вреда отказали вообще. Поэтому мы надеемся, что нашу жалобу удовлетворят», — заключил правозащитник.

Он рассказал, что жалоба, направленная в ЕСПЧ, будет двухсерийной.

«Если ее удовлетворяют, то штрафуют в пользу потерпевших Российскую Федерацию в части нарушения Конвенции, и дело пересматривается по новым обстоятельствам. В рамках этого пересмотра мы считаем, что потерпевшим — родственникам погибших — должны возместить вред в полном объеме. Дело должно расследоваться в соответствии с законом, и виновные должны понести ответственность», — резюмировал Трунов.

В декабре 2019 года Следственный комитет России прекратил расследование дела о крушении над Черным морем самолета Ту-154, летевшего в Сирию, в котором погибли 92 человека, в том числе музыканты Ансамбля Александрова, Доктор Лиза и журналисты. Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.