Семьи погибших при крушении Ту-154 подали иск на два миллиарда рублей

Родственники погибших при крушении под Сочи Ту-154, принадлежавшего Минобороны и летевшего в Сирию, подали в Мещанский суд Москвы иск на 2,1 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Игорь Трунов.

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Иск подан к страховым компаниям «СОГАЗ» и MS Amlin (зарегистрирована в Великобритании), а также к государственной авиакомпании «223 летный отряд» Минобороны. Родственники погибших требуют возместить материальный и моральный вред.

Юрист представляет интересы 78 родственников погибших во время крушения самолета Ту-154. От защиты своих интересов отказались близкие шести пассажиров из числа кадровых офицеров Минобороны.

14 июня Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иски родственников погибших во время катастрофы Ту-154, также поданные к MS Amlin и группе «СОГАЗ».

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Направлявшийся в Сирию борт Минобороны России Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи. Погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

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