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Идентифицированы более 70 погибших в катастрофе Ту-154

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Эксперты идентифицировали по ДНК более 70 жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны в районе Сочи над Черным морем. Об этом ТАСС сообщили источники в бюро судебно-медицинской экспертизы.

По словам собеседника агентства, родственники погибших ознакомлены с результатами экспертизы. Работа по идентификации останков пассажиров лайнера продолжается, добавил он.

Среди опознанных Елизавета Глинка (Доктор Лиза), руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна.

Также опознаны девять представителей СМИ — Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов (Первый канал), Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский (телеканал «Звезда»), Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов (НТВ).

По словам источника, похороны ориентировочно пройдут 14, 16 и 17 января. Согласно предварительной информации, 50 погибших будут погребены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, где ранее была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова.

Ранее сообщалось, что похороны Доктора Лизы пройдут 16 января на Новодевичьем кладбище Москвы.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Адлер 25 декабря, где он приземлялся для дозаправки. Погибли 92 человека. Рассматривается около семи версий произошедшего, в том числе человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.

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