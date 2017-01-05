Художница сделала фильм из песка про Доктора Лизу

Крымская художница Ксения Симонова сняла «песочный фильм» в память об исполнительном директоре фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинки (известна как Доктор Лиза), погибшей в авиакатастрофе над Черным морем. Видео размещено на сайте Симоновой в четверг, 5 января.

«Меня всегда вдохновляла эта женщина. Ее доброе сердце и жертвенность. Когда произошла катастрофа, я, как и многие, не могла поверить. Но человек не уходит бесследно, а такой человек — продолжает жить в своих делах, в своих подопечных, в тех, кому небезразлично чужое горе», — отметила художница.

В съемках приняли участие воспитанники Воскресной школы при храме пророка Илии в Евпатории. Музыкальным фоном фильма служит песня Бориса Гребенщикова «Не было такой и не будет».

Направлявшийся в Сирию самолет Минобороны России Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека, в том числе Глинка, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты.