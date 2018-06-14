Суд Лондона принял иск родных Доктора Лизы и других жертв крушения Ту-154 в Сочи

Высокий суд Лондона принял иск родственников Елизаветы Глинки, а также музыкантов ансамбля Александрова и военных журналистов, погибших при крушении Ту-154 под Сочи, принадлежавшего Минобороны и летевшего в Сирию. Об этом сообщил «Коммерсанту» адвокат Игорь Трунов.

Представители погибших требуют от компании-страховщика «СОГАЗ» выплаты компенсации согласно иностранным нормам, так как трагедия произошла при совершении международного рейса.

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Иск в Лондоне был подан солидарно к группе СОГАЗ и ее партнеру — страховой фирме MS Amlin, зарегистрированной в Великобритании. Всего к юристу обратились 78 представителей погибших во время крушения самолета Ту-154. От защиты своих интересов в английском суде отказались близкие шести пассажиров из числа кадровых офицеров Минобороны. Не стали выдвигать свои требования родственники восьми членов экипажа, так как на них не распространяется пассажирская страховка.

Все собранные истцами материалы находятся у барристера — адвоката, имеющего право отстаивать интересы своих подопечных в английских судах высшей инстанции. Как предположил Трунов, в ближайшее время все заинтересованные стороны будут вызваны в лондонский суд для предварительных консультаций. Судья предложит им возможные урегулирования конфликта до начала разбирательства. Большинство гражданских споров в Высоком суде, по словам адвоката, разрешаются уже на этой стадии.

В СОГАЗ полагают, что нынешний процесс сделает родственникам жертв авиакатастрофы только хуже из-за обманутых ожиданий.

Направлявшийся в Сирию самолет Минобороны России Ту-154 упал в акватории Черного моря 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Сочи (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека, в частности артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза).

Среди причин катастрофы рассматривались человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей. Появлявшиеся в СМИ версии о дезориентации пилота в пространстве и перегрузке опровергались Следственным комитетом.

Всем родственникам погибших выплатили по два миллиона рублей. Им также частично компенсировали расходы на похороны.

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