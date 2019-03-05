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В катастрофе Ту-154 над Черным морем обвинили заправщиков самолета

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Адвокат Игорь Трунов, представляющий родственников погибших при крушении в 2016 году Ту-154, направлявшегося из Сочи в Сирию, попросил главу Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина возбудить дело о халатности. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает РИА Новости.

По словам Трунова, он хочет добиться возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность») в отношении сотрудников аэропорта, занимавшихся дозаправкой самолета. По мнению адвоката, официальная версия о вине летчика в катастрофе противоречит ряду серьезных обстоятельств.

Трунов заявил, что не была произведена обязательная высадка пассажиров при дозаправке, которую произвели с превышением количества топлива, что, в свою очередь, обернулось превышением взлетной массы (так называемая перезаправка самолета).

Адвокат считает, что к катастрофе Ту-154 в конечном итоге привела экономия на топливе и обслуживании самолета вкупе с халатностью и недосмотром наземных служб аэропорта Адлер.

23 января сообщалось, что дочь артиста ансамбля имени Александрова Юрия Новокшанова, погибшего в результате крушения самолета Ту-154 в 2016 году, Лада Шульгина уже третий год пытается получить полагающиеся ей страховые выплаты.

В декабре прошлого года сообщалось, что родственники погибших при крушении Ту-154 подали в Мещанский суд Москвы иск на 2,1 миллиарда рублей. Они требуют возместить материальный и моральный вред. Ответчиками по иску выступают СОГАЗ и зарегистрированная в Великобритании страховая компания MS Amlin, а также государственная авиакомпания «223 летный отряд» Минобороны.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Направлявшийся в Сирию борт Минобороны России Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи. Погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

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