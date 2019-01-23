Дочь погибшего в катастрофе Ту-154 артиста не получила денег

Дочь артиста ансамбля имени Александрова Юрия Новокшанова, который погиб в результате крушения самолета Ту-154 в 2016 году, Лада Шульгина уже третий год пытается получить полагающиеся ей страховые выплаты. Об этом пишет «Сибирь.Реалии».

Как отмечает издание, ответственность Минобороны России перед третьими лицами при эксплуатации воздушных судов была застрахована в компании СОГАЗ. За каждого погибшего родственникам должны были выплатить компенсацию в размере 5,8 миллиона рублей, однако Шульгина денег так и не получила.

В страховой утверждают, что все положенные компенсации родственникам погибших были выплачены, а Шульгиной денег не причиталось, так как она уже совершеннолетняя. В то же время брат Шульгиной, будучи совершеннолетним, в итоге все же получил компенсацию.

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По словам женщины, никакой материальной помощи она не дождалась и от властей Кемеровской области, несмотря на то, что после гибели Новокшанова местные чиновники обещали помочь его семье. Как отметила женщина, она не единственная, кто не получил никаких выплат. «Говорят, там с выплатами были какие-то нарушения», — рассказала она, добавив, что в прошлом году родственники погибших начали собирать документы, чтобы судиться с СОГАЗом.

Сама Шульгина подала в Новокузнецкий центральный районный суд гражданский иск о компенсации морального вреда. Женщина требовала по 500 тысяч рублей от Министерства обороны и ансамбля имени Александрова, а также пожизненную ежемесячную выплату в 22 012 рублей от Минобороны по потере кормильца. Суд постановил отказать Шульгиной в возмещении морального ущерба, и она подала апелляцию в Кемеровский областной суд, однако заседание было отложено. Ожидается, что оно состоится 31 января.

В декабре прошлого года сообщалось, что родственники погибших при крушении Ту-154 подали в Мещанский суд Москвы иск на 2,1 миллиарда рублей. Они требуют возместить материальный и моральный вред. Ответчиками по иску выступают СОГАЗ и зарегистрированная в Великобритании страховая компания MS Amlin, а также государственная авиакомпания «223 летный отряд» Минобороны.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Направлявшийся в Сирию борт Минобороны России Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи. Погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

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