В крушении Ту-154 над Черным морем не нашли преступления

Следственный комитет России прекратил расследование дела о крушении над Черным морем самолета Ту-154, летевшего в Сирию, в котором погибли 92 человека, в том числе музыканты Ансамбля Александрова, Доктор Лиза и журналисты. Об этом РИА Новости сообщил представитель потерпевших Игорь Трунов.

По его словам, дело закрыто из-за отсутствия состава преступления. При этом само постановление о прекращении следствия составляет государственную тайну, отметил Трунов, добавив, что потерпевших лишь уведомили о прекращении следствия.

Адвокат сообщил, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении правил безопасности, проверялась версия о вине пилота. А защита добивалась возбуждения дела о халатности в отношении сотрудников аэропорта, занимавшихся дозаправкой самолета.

Материалы по теме Люди не выдерживают О чем гласят утекшие в сеть материалы расследования катастрофы Ту-154

Трунов указывал, что не была произведена обязательная высадка пассажиров при дозаправке, которую произвели с превышением количества топлива, что, в свою очередь, обернулось превышением взлетной массы (так называемая перезаправка самолета).

В декабре 2018 года сообщалось, что родственники погибших при крушении Ту-154 подали в Мещанский суд Москвы иск на 2,1 миллиарда рублей. Они требовали возместить материальный и моральный вред.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Направлявшийся в Сирию борт Минобороны России Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи. Погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru