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В Архангельской области перестал выходить на связь легкомоторный самолет

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Фото: Pixabay

В Верхнетоемском районе Архангельской области перестал выходить на связь легкомоторный самолет, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Воздушное судно производило авиапатрулирование по мониторингу пожарной ситуации в лесах по заявке Единого лесопожарного центра, около 20:30 с ним пропала связь.

В последний раз командир судна связывался с землей в 18:45 по московскому времени. В 21:05 на поиски выдвинулась группа спасателей на вертолете Ми-8. По предварительной информации, на борту находятся два человека. Ситуация находится на контроле МЧС России.

Ранее легкий самолет АН-2 вынужденно совершил посадку на поле в Челябинской области. Причиной экстренной посадки воздушного судна стала техническая неисправность двигателя. На борту находились восемь человек — капитан, пилот, механик, врач, четверо парашютистов. Никто не пострадал.

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