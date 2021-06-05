Легкий самолет Ан-2 вынужденно сел на поле в Челябинской области

Легкий самолет АН-2 вынужденно совершил посадку на поле в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Причиной экстренной посадки воздушного судна стала техническая неисправность двигателя. На борту находились восемь человек — капитан, пилот, механик, врач, четверо парашютистов. Никто не пострадал.

Известно, что самолет следовал с аэродрома Калачево в Челябинске до аэродрома Агаповка Челябинской области. Вынужденную посадку он совершил около поселка Сухтелинский.

В настоящее время производится осмотр технического состояния самолета.