Путешествия
 
Последние новости
Захарова отреагировала на отставку генпрокурора Чехии
Российский рецидивист убил 88-летнюю труженицу тыла из-за оплаты покраски стен
Турция задумалась о вводе войск в Иерусалим
Ведущий Comment Out стал вести шоу на «России 1»
Часть продавцов недвижимости захотели освободить от уплаты налога
Илон Маск включился в развитие криптовалюты Dogecoin
Назван лучший гол десятилетия в чемпионате России по футболу
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Российский олигарх обогнал Рокфеллера
Новости партнеров

В Абхазии пообещали восстановить аэропорт спустя 30 лет

Перейти в «Мою Ленту»
Сухумский аэропорт
Сухумский аэропорт
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент частично признанной Абхазии Аслан Бжания пообещал, что Сухумский аэропорт будет восстановлен к январю 2024 года, спустя почти 30 лет после закрытия. Об этом он заявил 13 мая на открытии туристического форума «Апсны — страна души 2021», сообщает «Интерфакс».

Глава республики добавил, что открытие аэропорта будет иметь первостепенное значение для туристического сектора. Бжания отметил, что у Абхазии имеется большой потенциал для развития данной отрасли — власти готовы предоставить предпринимателям различные льготы, а также защищать их интересы.

Президент подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году туристический сезон начался позже и был сокращен, что негативно повлияло на экономику республики. Тем не менее в текущем году удалось выстроить эффективную методику борьбы с распространением инфекции — сейчас в туротрасли действуют строгие санитарные требования.

Аэропорт в Сухуми был закрыт в 1993 году в результате грузино-абхазского конфликта — территория использовалась под сельскохозяйственные нужды жителей. В 2008 году во время войны в Южной Осетии в авиагавани впервые за 15 лет совершили посадку военно-транспортные российские самолеты.

Ранее в апреле сообщалось, что россиянам стал доступен легкий способ добраться до Абхазии. Теперь туристы смогут добраться до курорта, купив единый билет, который включает в себя два варианта путешествия — поезд и автобус либо самолет и автобус. Пересадки будут осуществляться в аэропорту Сочи и на железнодорожном вокзале Адлера.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Въезд в Абхазию упростят для россиян
Россиянам стал доступен легкий способ добраться до Абхазии
Россия изменила правила въезда из Абхазии и Южной Осетии
Путешествия
Путешествия00:01 9 марта

«В тот момент я бы все отдала за мачете»

Россиянка отправилась в поход на Курилы и полюбила родную страну. Что ей пришлось пережить?
15:4711 мая

Турист жестко ударился о землю во время экстремального полета и попал на видео

14:3211 мая

Россияне повально заинтересовались отдыхом в одном кавказском регионе

13:2311 мая

Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в европейской пляжной стране

Путешествия00:02 3 марта

Русский город любви

Казаки возвели русский Париж с Эйфелевой башней на Урале. Зачем туда ехать туристам?
12:3011 мая

Россиянин отправился в сплав по бурной реке и пропал

11:4411 мая

Подросток подверг экипаж самолета опасности одним действием и избежал тюрьмы

10:5811 мая

Российский пилот разбился с возлюбленной на угнанном ради сюрприза самолете

Путешествия00:1321 февраля

«Они верят, что пьяному легче найти общий язык с Богом»

Коммунизм, алкоголь и разгильдяйство. Чем запомнилась Латинская Америка российскому путешественнику
09:4111 мая

Стали известны новые подробности возобновления полетов из России в Египет

07:3011 мая

Россиянин побывал на Кипре и назвал курорт лучшим вариантом отдыха

05:0011 мая

Россиянам раскрыли варианты бюджетно слетать в Сочи

Россия
Стали известны новые подробности жизни напавшего на школу в Казани
Биолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 при 100-процентной вакцинации
Больницы Москвы получат более 40 ангиографов по контрактам жизненного цикла
«Запретите оружие — возьмет молоток»
Нападение на школу в Казани унесло девять жизней. Как избежать повторения трагедии?
В метро Москвы внедрят оплату проезда с помощью лица
«Я готов на все, чтобы Мишка начал ходить»
Ребенку нужна срочная операция на позвоночнике. Помогите папе спасти сына
Все материалы
Мир
Индийцев попросили не привозить навоз в США
Весеннее обострение
Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Каждая четвертая выпущенная по Израилю ракета упала в секторе Газа
Макрон на армянском потребовал от Азербайджана вывести войска из Армении
«Я же вождь!»
Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции
Вакцинированным американцам разрешат снять маски на улице
«Убереги нас от зла, Господь»
Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Британцев попросили пить больше пива ради спасения пабов
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
США оказались перед угрозой крупнейшей торговой пробки
Крах «большой шестерки»
Мировой дефицит запасов нефти будет восполнять Россия
МТС и «Лукойл» запустили единую подписку на топливо и цифровые сервисы
«Роковой год для нефти»
 
Ценам на электронику спрогнозировали неизбежный рост
Все материалы
Силовые структуры
Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе
У казанского стрелка нашли болезнь мозга
Диагноз не помешал ему купить оружие для нападения на школу
Вора в законе Жиро Шаумянского задержали за руководство тюремными группировками
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Устроившего стрельбу в школе Казани доставили в суд под усиленной охраной
«Во мне проснулся монстр»
Стрельба в казанской школе: что заставило студента колледжа открыть огонь по детям?
В ФСБ Татарстана приехала проверка из Москвы
Все материалы
Наука и техника
Коронавирус научился встраиваться в ДНК людей
Был месяц май
Как советские солдаты праздновали победу в Берлине: уникальные фотографии Великой Отечественной войны
Xiaomi изобрела смартфон-цилиндр
Порочный круг
Каким получился первый настоящий эксклюзив для PlayStation 5: обзор Returnal
В Чернобыльской АЭС зафиксировали опасные ядерные реакции
Описана опасность старых телефонных номеров
Мы вам не братья
Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Все материалы
Спорт
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Все материалы
Интернет и СМИ
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
«Не говорите неправильных вещей»
Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Все материалы
Ценности
Толстовка с Моргенштерном за десятки тысяч рублей вызвала ажиотаж среди россиян
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Блогерша показала живот после родов и вызвала отвращение у подписчиков
Фигура Глюкозы на фото в бикини удивила поклонников
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Дуа Липа появилась на публике в мини-платье с чулками и была обругана в сети
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина сорвал джекпот и решил больше не работать
Уплыл в никуда
Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Мужчина пережил клиническую смерть из-за COVID-19 и поделился ощущениями
«Местные обожают славянскую кухню»
История россиянки, уехавшей жить на французский остров в Индийском океане
Мужчина раскрыл секрет похудения на 18 килограммов за три месяца
Безупречный воин
Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Раскрыт способ получить самую вкусную картошку фри в «Макдоналдсе»
Все материалы
Mitsubishi попрощалась с внедорожником Pajero
Пот, слезы и счастье настоящего автоспорта вместе с Lada
Каково это — проехать гонку, не будучи гонщиком
Появились фотографии компактного кроссовера Venucia, разработанного Nissan и Don
Самые популярные автомобили России
Итоги продаж новых автомобилей в апреле 2021 года
В России приостановили продажи популярной маршрутки ГАЗ
Rolls-Royce Ghost: взлет первой ступени
Автомобиль, который дискредитирует слова «базовый» и «доступный»
Раскрыта внешность обновленного BMW X3
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы