В Абхазии пообещали восстановить аэропорт спустя 30 лет

Президент частично признанной Абхазии Аслан Бжания пообещал, что Сухумский аэропорт будет восстановлен к январю 2024 года, спустя почти 30 лет после закрытия. Об этом он заявил 13 мая на открытии туристического форума «Апсны — страна души 2021», сообщает «Интерфакс».

Глава республики добавил, что открытие аэропорта будет иметь первостепенное значение для туристического сектора. Бжания отметил, что у Абхазии имеется большой потенциал для развития данной отрасли — власти готовы предоставить предпринимателям различные льготы, а также защищать их интересы.

Президент подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году туристический сезон начался позже и был сокращен, что негативно повлияло на экономику республики. Тем не менее в текущем году удалось выстроить эффективную методику борьбы с распространением инфекции — сейчас в туротрасли действуют строгие санитарные требования.

Аэропорт в Сухуми был закрыт в 1993 году в результате грузино-абхазского конфликта — территория использовалась под сельскохозяйственные нужды жителей. В 2008 году во время войны в Южной Осетии в авиагавани впервые за 15 лет совершили посадку военно-транспортные российские самолеты.

Ранее в апреле сообщалось, что россиянам стал доступен легкий способ добраться до Абхазии. Теперь туристы смогут добраться до курорта, купив единый билет, который включает в себя два варианта путешествия — поезд и автобус либо самолет и автобус. Пересадки будут осуществляться в аэропорту Сочи и на железнодорожном вокзале Адлера.