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Власти опубликовали список пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-26

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Опубликован список пассажиров пропавшего во вторник, 6 июля, на Камчатке самолета Ан-26. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По предварительной информации, кроме жителей поселка Палана на борту находятся чиновники местной администрации: начальник мобилизационного отдела администрации Александр Андрейкин и его жена Ольга Андрейкина, которая возглавляла финансовое управление. Среди пассажиров пропавшего самолета также числится и глава поселка Ольга Мохирева.

Ранее сообщалось, что на борту самолета Ан-26, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находятся 26 человек, в том числе шесть членов экипажа. Пропавший самолет начал искать тихоокеанский флот.

В Росавиации заявили, что в момент посадки самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке возле аэропорта назначения, метеоусловия были сложными. В окрестностях аэропорта наблюдался туман.

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