В пропавшем на Камчатке самолете Ан-26 находились чиновники

На борту самолета Ан-26, который во вторник, 6 июля, перестал выходить на связь, находятся жители поселка Палана, в том числе чиновники местной администрации. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, в самолете находились начальник мобилизационного отдела администрации Александр Андрейкин и его жена Ольга Андрейкина, которая возглавляла финансовое управление», — сообщил источник агентству. Среди пассажиров пропавшего самолета также числится и глава поселка Ольга Мохирева.

Ранее сообщалось, что на борту легкомоторного самолетом Ан-2, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находятся 26 человек, в том числе шесть членов экипажа. Пропавший самолет начал искать тихоокеанский флот.