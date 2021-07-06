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Раскрыты подробности инцидента с пропавшим на Камчатке самолетом Ан-26

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В момент посадки самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке возле аэропорта назначения, метеусловия были сложными. Подробности инцидента раскрыли в Росавиации, передает «Интерфакс».

«Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окрестности аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 метров и сплошной облачности на высоте 720 метров, расположенные в районе горы закрыты облачностью», — уточнили в Росавиации.

По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина сформирована комиссия под руководством министра транспорта Виталия Савельева. В ней примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края.

Во вторник, 6 июля, пропавший на Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь. Из административного центра и поселка Оссора вылетела поисково-спасательная группа. Также готовы присоединиться вертолет и врачи. На борту воздушного судна, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находятся 26 человек, в том числе шесть членов экипажа.

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